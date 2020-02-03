2020-02-03T10:58:14+03:00
Общество

В Кузбассе сертификат на погашение ипотеки получила семья, где родилась тройня

Также они получат дополнительные выплаты
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе сертификат на погашение ипотеки получила семья, где родилась тройня. ФОТО: Администрация правительства КузбассаВ Кузбассе сертификат на погашение ипотеки получила семья, где родилась тройня. ФОТО: Администрация правительства Кузбасса
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Многодетная семья из Кузбасса, в которой 25 октября прошлого года родилась тройня, получила сертификат на погашение ипотеки. В дальнейшем они будут получать материальную поддержку от региона.

Два мальчика и одна девочка появились на свет в Кемеровском перинатальном центре в прошлом году. Отец работает слесарем-сантехником, мать – изготовителем кулинарной продукции.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил супругов с рождением детей и напомнил о положенных им помощи.

– В своем Послании Федеральному собранию наш президент Владимир Владимирович Путин четко обозначил главные приоритеты для власти, в их числе – улучшение демографической ситуации, поддержка семей с детьми. Мы готовы к реализации поручений главы государства, а также планируем усилить наши областные меры и запустить новые, – подчеркнул губернатор.

Предприятие, на котором работает глава семейства, выдало семье сертификат на полное погашение ипотеки. Также мужчина будет получать 40 тысяч рублей доплаты.

Отметим, в регионе семьи, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, могут получить скидку в тридцать процентов на оплату коммуналки , бесплатные лекарства для детей до шести лет, ежемесячное денежное пособие в размере 1000 рублей, а также материнский капитал на улучшение жилищных условий на тридцать тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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