2020-02-03T15:50:56+03:00
Общество

Занимались очковтирательством: салон оптики в Кузбассе обманывал клиентов

Теперь руководству салона придется заплатить штраф
Екатерина РОМАНОВА
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Занимались очковтирательством: салон оптики в Кузбассе обманывал клиентовЗанимались очковтирательством: салон оптики в Кузбассе обманывал клиентовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Не все организации, которые оказывают медицинские услуги, делают это на законных основаниях. Одна из таких кузбасских компаний заплатит штраф за обман клиентов.

Жительница Новокузнецка пришла в один из салонов оптики. Чтобы выбрать подходящие линзы, она проверила остроту зрения тут же, в салоне. А потом попросила предъявить ей лицензию. Каково же было удивление женщины, когда она услышала, будто для оказания этой услуги лицензия не требуется.

Отстаивая свои права, горожанка обратилась в отдел полиции.

- Сотрудники отдела исполнения административного законодательства организовали проверку, в ходе которой собрали доказательства оказания нелицензированной медицинской услуги в салоне оптики, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Представитель собственника организации пояснила, что лицензия, разрешающая данный вид деятельности, действительно, отсутствует. По словам женщины, в настоящее время только подготавливаются необходимые документы для ее получения.

За обман клиентов и работу без специального разрешения в отношении юридического лица составили протокол об административном правонарушении. Теперь салону оптики грозит административный штраф в размере до 50 тысяч рублей, а также конфискация изготовленной продукции, орудий производства и сырья.

Собранные материалы направлены на рассмотрение в арбитражный суд Кемеровской области для принятия решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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