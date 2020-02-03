2020-02-03T15:52:31+03:00
Общество

Пять человек госпитализированы с подозрением на коронавирус в Кузбассе

Все они прибыли из КНР или были в контакте с туристами
Екатерина РОМАНОВА
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Пять человек госпитализированы с подозрением на коронавирус в КузбассеПять человек госпитализированы с подозрением на коронавирус в КузбассеФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Сразу пять человек попали в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Как оказалось, все они либо прибыли из КНР, либо находились в контакте с людьми, прибывшими из-за рубежа.

О том, что под наблюдением специалистов находятся пять человек в подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщил в своем аккаунте в Инстаграме начальник департамента охраны здоровья населения региона Михаил Малин. У каждого из пациентов имеются признаки ОРВИ, однако на настоящий момент наличие коронавирусной инфекции ни у одного не подтвердилось.

ФОТО: Инстаграм Михаила Малина

ФОТО: Инстаграм Михаила Малина

- Для медицинских работников проведены ситуационные учения и обучающие семинары. Разработан и внедрен алгоритм и план действий, актуальный для всех этапов оказания медицинской помощи, - отметил Михаил Малин. - Дополнительно из областного бюджета направлены денежные средства на приобретение одноразовых защитных костюмов, респираторов и дезинфекционных средств.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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