Высокий темноглазый мужчина пропал в Кузбассе

4 Февр. 2020 2020-02-04T03:37:16+03:00

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Почти месяц родные и близкие разыскивают высокого темноглазого мужчину – Александра Валиулина. Он пропал 10 января 2019 года.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда разыскивают 31-летнего Александра Валиулина. В последний раз мужчину видели 10 января в родном поселке Береза Топкинского района. После этого он перестал выходить на связь, а его местонахождение до настоящего времени остается неизвестным.

Приветы пропавшего: рост 183 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

В день исчезновения был одет в черный пуховик, черные джинсы, черные валенки и черную шапку.

Если вам известно местонахождение Александра Валиулина или вы готовы оказать содействие в его поисках, свяжитесь с волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или сотрудниками полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-5452 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU