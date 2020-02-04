2020-02-04T04:03:16+03:00
Общество

В Новокузнецке планируют на месяц раньше избавиться от снега

Для этого организуют новые площадки для вывоза снега
Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке планируют на месяц раньше избавиться от снегаВ Новокузнецке планируют на месяц раньше избавиться от снегаФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке готовятся к весне и очистке городских улиц от снега. Планируется, что месячник по его уборке начнется уже с первого апреля.

Нынешняя зима выдалась снежной: количество выпавшего снега, начиная с 10 ноября, уже превысило нормы на 40 процентов. На снегоотвалы уже вывезено 217 тысяч квадратных метров снега, а для того, чтобы и дальше очищать улицы, городские власти вынуждены открывать новые площадки. Более того: по предварительным прогнозам, в феврале также прогнозируются обильные осадки. А это значит, что снег необходимо вывозить как можно скорее, чтобы не допустить подтопления территорий.

Власти Новокузнецка призывают горожан не оставлять свои автомобили в местах, где они могут мешать расчистке улиц и уборке снега. А управляющим компаниям, промышленным предприятиям, торговым центрам активно участвовать в уборке территорий.

- На месяц раньше обычного начинаем проводить месячник по уборке снега, а с 1 апреля - общегородской субботник, - сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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