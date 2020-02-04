2020-02-04T04:34:48+03:00
Общество

Четыре кузбасских города участвуют во Всероссийском конкурсе

Проекты благоустройства уже представлены на конкурс
Екатерина РОМАНОВА
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Четыре кузбасских города участвуют во Всероссийском конкурсе. ФОТО: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса.Четыре кузбасских города участвуют во Всероссийском конкурсе. ФОТО: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса.
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Сразу четыре кузбасских города претендуют на участие и победу во Всероссийском конкурсе малых городов 2020-2021. К слову, Кузбасс уже одержал победу в этом конкурсе в 2019 году, и теперь готовится повторить успех.

Парк «Вокзальный» в Мысках, проспект Шахтеров в Междуреченске, проект «Бульвар «300 плюс новый век моего города» в Мариинске, парк Здоровья в Ленинске-Кузнецком – все эти проекты в скором времени могут быть осуществлены благодаря участию во Всероссийском конкурсе малых городов. Экспертный совет главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса уже оценил заявки на их реализацию. Теперь они переданы в Минстрой России. До марта 2020 года, согласно графику проведения состязания, все заявки регионов оценит федеральная комиссия.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях организован по поручению президента Владимира Путина и впервые был проведен в 2018 году. Принять в нем участие могут малые города с численностью до 100 тысяч человек, а также исторические поселения. За два года было отобрано 160 проектов-победителей, и Кузбасс стал первым, кто реализовал проект – благоустройство городского парка имени Попова в Салаире. К слову, Минстрой России решил проводить конкурс ежегодно в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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