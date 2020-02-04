2020-02-04T06:25:25+03:00
Происшествия

Фура сбила пенсионерку на тротуаре в Новокузнецке

Пожилая женщина погибла
Екатерина РОМАНОВА
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Фура сбила пенсионерку на тротуаре в Новокузнецке. ФОТО: vk.com, "Аварийка 42"Фура сбила пенсионерку на тротуаре в Новокузнецке. ФОТО: vk.com, "Аварийка 42"
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Пожилая женщина погибла под колесами фуры в понедельник, 3 февраля. ДТП произошло в Орджоникидзевском районе Новокузнецка.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось 3 февраля около 16.30 в Новокузнецке на улице Разведчиков, неподалеку от дома №52. Очевидцы уверяют, что грузовой автомобиль не просто сбил женщину, но и протащил ее несколько метров. Подробности ДТП сообщили в областной Госавтоинспекции.

- По предварительным данным, 32-летний водитель, управляя грузовым автомобилем MAN, при начале движения совершил наезд на пешехода, - рассказали в ведомстве. – 83-летняя женщина в это время двигалась по тротуару справа налево по ходу движения.

От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.

Сотрудники ГИБДД призывают и водителей, и пешеходов быть предельно внимательными на проезжей части и тротуарах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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