Жилую нору обнаружили в кемеровском продуктовом магазине

4 Февр. 2020 2020-02-04T08:09:03+03:00

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Один из продуктовых магазинов областного центра закрыли на целый месяц из-за многочисленных нарушений. Среди них – грязь и жилая нора, в которой обитали грызуны.

Кемеровчанка обратилась в Управление Роспотребнадзора с жалобой на то, что в одном из магазинов областного центра очень грязно. Специалисты пришли в магазин с проверкой, и оказалось, что опасения горожанки не напрасны. Уборку в магазине проводили некачественно – вдоль стен лежал мусор, пищевые отходы и бытовой мусор складывали прямо в картонные коробки.

- Также в торговом зале и складских помещениях обнаружены следы жизнедеятельности грызунов, в том числе жилая нора, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - Данные нарушения несут непосредственную угрозу жизни и здоровью потребителям услуг.

Чтобы оградить кемеровчан от опасности, Рудничный районный суд признал предпринимателя виновным в нарушении законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и назначил наказание. В течение 30 суток магазин будет закрыт. В свою очередь, судебные приставы опечатали помещение магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU