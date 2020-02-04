Угольщики получили от правительства Кузбасса 220 гектаров сельхозземель

4 Февр. 2020 2020-02-04T08:35:48+03:00

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Правительство Кузбасса решило передать 18 земельных участков сельхозназначения, площадь которых равна 219,9 гектара, пяти угледобывающим предприятиям.

– Важно понимать, что сельское хозяйство Кузбасса не несет потерь из-за перевода земель сельхозназначения в промышленные земли. Промышленные компании в большинстве случаев давно пользуются этими землями, – объяснил такое решение заместитель губернатора по агропромышленному комплексу Алексей Харитонов.

Также он подчеркнул, что на всех участках сельскохозяйственная деятельность не ведется. А для полного контроля над использованием земель департамент разработает цифровую платформу, где будет вся актуальная информация о деятельности сельхозпредприятий и сельхозугодьях региона, а также об эффективности их использования.

Отметим, только за 2019 года в регионе ввели в оборот 12,6 тысячи гектаров невостребованных сельхозземель, а перевели в другие категории – около 2,5 тысячи гектаров. Также за прошлый год при поддержке государства ввели в оборот 2,9 тысячи гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU