4 Февр. 2020 2020-02-04T08:30:43+03:00

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В Прокопьевске демонтируют здание завода, на котором 24 января обрушилась кровля. Очевидцы поделились кадрами видео, на котором снято, как проходят работы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/758593" frameborder="0"></iframe> Здание кузбасского завода с рухнувшей крышей демонтируют.Видео: vk.сom, "Прокопьевск.ру"

Очевидцы запечатлели на видео, как идут работы по демонтажу одного из корпусов вагоносборочного цеха завода «Новотранс». Судя по съемкам, специалисты ведут демонтаж даже в темное время суток. Камера запечатлела огороженный участок, яркое освещение на площадке и работающую спецтехнику.

Напомним, в планах руководства завода – демонтаж пострадавшего от обрушения кровли корпуса. Само же ЧП произошло вечером 24 января. Тогда у здания частично обрушилась кровля, по одной из версий – под тяжестью скопившегося снега. Все работники самостоятельно покинули здание, при этом лишь одна сотрудница завода получила травму – рассечение лба. Женщине оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время следователи проводят доследственную проверку по факту обрушения кровли.

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ИСТОЧНИК KP.RU