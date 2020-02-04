Здание кузбасского завода с рухнувшей крышей демонтируют
В Прокопьевске демонтируют здание завода, на котором 24 января обрушилась кровля. Очевидцы поделились кадрами видео, на котором снято, как проходят работы.
Здание кузбасского завода с рухнувшей крышей демонтируют.Видео: vk.сom, "Прокопьевск.ру"
Очевидцы запечатлели на видео, как идут работы по демонтажу одного из корпусов вагоносборочного цеха завода «Новотранс». Судя по съемкам, специалисты ведут демонтаж даже в темное время суток. Камера запечатлела огороженный участок, яркое освещение на площадке и работающую спецтехнику.
Напомним, в планах руководства завода – демонтаж пострадавшего от обрушения кровли корпуса. Само же ЧП произошло вечером 24 января. Тогда у здания частично обрушилась кровля, по одной из версий – под тяжестью скопившегося снега. Все работники самостоятельно покинули здание, при этом лишь одна сотрудница завода получила травму – рассечение лба. Женщине оказана необходимая медицинская помощь.
В настоящее время следователи проводят доследственную проверку по факту обрушения кровли.
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ИСТОЧНИК KP.RU