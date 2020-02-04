4 Февр. 2020 2020-02-04T08:45:16+03:00

В Кузбассе почти 20 человек тушили пожар в частном доме и гараже Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области

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В Кузбассе почти 20 пожарных тушили пламя, которое охватило частный дом с котельной и гаражом, где был припаркован автомобиль. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Случай произошел в ночь на вторник, 4 февраля, на улице Речная в Новокузнецке. Огонь охватил частный дом, котельную и гараж, где владельцы держали автомобиль. Выехало на борьбу с пламенем 19 человек, а помогали им пять единиц спецтехники.

– Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчерской службы управления в 02.07. На момент прибытия первого подразделения огонь охватил частный жилой дом, котельную, гараж и припаркованный в нем автомобиль. К счастью, никто из жильцов не пострадал, – сообщают в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Отметим, в целом спасательная операция заняла тридцать минут: пламя локализовали в 02.27, а полностью потушили в 02.38. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе и причину возгорания.

Напомним, ранее сообщалось, что в воскресенье в Новокузнецке загорелась карета скорой помощи. Пламя потушили за одиннадцать минут, однако автомобиль полностью сгорел – сигнал о происшествии поступил поздно.

ИСТОЧНИК KP.RU