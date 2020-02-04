2020-02-04T09:05:46+03:00
Общество

Обучающимся в Кузбассе студентам из Китая продлили каникулы до весны

Они смогут преступить к очным занятиям 2 марта
Яна ПОПОВА
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Обучающимся в Кузбассе студентам из Китая продлили каникулы до весны. ФОТО: kemsu_live/InstagramОбучающимся в Кузбассе студентам из Китая продлили каникулы до весны. ФОТО: kemsu_live/Instagram
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Студентам из Китая, которые учатся в Кузбассе по программам магистратуры и аспирантуры и уехали на родину в новогодние праздники, продлят каникулы до 2 марта.

Как сообщили в Кемеровском государственном университете, студенты уже предупреждены о продлении новогодних каникул.

– Китайские студенты обучаются на выпускных курсах и в настоящее время занимаются написанием выпускных квалификационных работ у себя на родине. Преподаватели консультируют их дистанционно. Права обучающихся не ущемляются, – сообщает начальник отдела международных коммуникаций КемГУ Наталия Якимова.

Отметим, сейчас все студенты кузбасского университета, которые вернулись на родину в Китай, имеет возможность заниматься с преподавателями вуза дистанционно. Это никак не повлияет на качество их образования.

Напомним, ранее с таким предложением выступила глава штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ Татьяна Голикова. Она призвала руководителей российских вузов помочь студентам из КНР в столь непростой ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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