2020-02-04T09:52:11+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Топ-менеджер кузбасской угольной компании стал обладателем премии «Серебряный Лучник» – Сибирь

Итоги подвели 1 февраля в Новосибирске
Яков КРЫМСКИЙ
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Топ-менеджер кузбасской угольной компании стал обладателем премии «Серебряный Лучник» – Сибирь. Фото: АО "СУЭК-Кузбасс"Топ-менеджер кузбасской угольной компании стал обладателем премии «Серебряный Лучник» – Сибирь. Фото: АО "СУЭК-Кузбасс"
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В Новосибирске подведены итоги Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь. Почетное звание «Мастер» получил заместитель генерального директора – директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс» Петр Пинтусов.

«Мастер» - это номинация, награду в которой получают сотрудники компаний и организаций, которые реализуют значимые для отрасли проекты, вносят существенный вклад в развитие коммуникаций и являются экспертами в сфере PR. В этом году в данной номинации было выдвинуто восемь кандидатов, после чего путем интернет-голосования сформирован шорт-лист из трех претендентов на победу. Заключительным этапом борьбы за звание «Мастера» стали публичные выступления участников, а победителя выбрало жюри.

-Номинация «Мастер» - единственная персональная номинация в «Серебряном Лучнике» – Сибирь, и ее победитель по праву может называться первым в профессии по итогам года, – отметил Егор Егошин, председатель совета директоров «АГТ-Сибирь», победитель в номинации «Мастер» в 2018 году, член жюри Региональной премии «Серебряный Лучник» – Сибирь. – Петр неоднократно номинировался на эту премию, и я рад, что в 2019 году его заслуги в пиар-отрасли были оценены сообществом.

Премия «Серебряный Лучник» — Сибирь проводится с 2010 года и входит в систему региональных конкурсов Национальной премии «Серебряный Лучник». В 2017 году «СУЭК-Кузбасс» уже становился обладателем этой награды – проект компании победил в номинации «Корпоративные коммуникации» и стал обладателем гран-при.

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