Чартерные рейсы между Китаем и Кузбассом приостановят

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:30:32+03:00

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Чартерное авиасообщение между всеми регионами России, в том числе и Кузбассом, и Китаем будут прекращены с 14 февраля. Об этом рассказала вице-премьер РФ, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова.

Как передает «Комсомолка», сейчас действуют только те чартерные авиасообщения, которые возвращают жителей России обратно домой. Однако и они будут прекращены уже 14 февраля. Причина такой экстренной меры – распространение коронавируса.

Вместе с тем, Татьяна Голикова также подчеркивает, что пока оснований для полного закрытия воздушной границы между странами нет.

Напомним, ранее сообщалось, что пятерых туристов, прилетевших из Китая, срочно госпитализировали из-за подозрения на коронавирус. Сейчас они находятся под наблюдением специалистов.

Кроме того, студенты из КНР, обучающиеся в вузах Кузбасса и уехавшие на родину во время новогодних праздников, смогут продолжить обучение в университетах дистанционно. Им продлили каникулы до 2 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU