В Кузбассе завоют сирены

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:32:03+03:00

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В течение часа 10 февраля на территории Кузбасса будут работать сирены. Однако беспокоиться не о чем - это проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения.

Плановая комплексная техническая проверка назначена на 10 февраля. В этот день на всей территории Кузбасса в течение часа – с 15.00 до 16.00 – будут работать сирены. Это делается для проверки исправности технических средств оповещения и готовности оперативно-технических служб

- Звучание сирены означает сигнал: «Внимание всем». По завершению звучания сирен по каналам радио, телевидения, каналам проводного вещания, а также местным трансляционным сетям в случае возникновения чрезвычайной ситуации передается информация о порядке действия населения при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, - сообщает пресс-служба «Агентства по защите населения и территорий Кемеровской области».

Во время проведения проверки технических средств системы оповещения кузбассовцев просят соблюдать спокойствие.

ИСТОЧНИК KP.RU