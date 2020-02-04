4 Февр. 2020 2020-02-04T10:37:00+03:00

В Кемерове ввели в эксплуатацию один из долгостроев. Фото: Департамент строительства КО

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В Кемерове завершено строительство дома на улице Сарыгина 12а, который считался долгостроем. Сейчас объект ставится на кадастровый учет.

Напомним, что многоквартирный дом был один из тех объектов, где затянулись сроки работ – застройщик не выполнил взятые на себя обязательства. Защитить права дольщиков и завершить строительство объекта дал поручение губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. В итоге за счет совместной работы замгубернатора по строительству Глеба Орлова с муниципалитетом, Инспекцией государственного строительного надзора, а также городским фондом по достройке проблемных объектов строительство дома удалось завершить.

Как рассказали в областном департаменте строительства, после проведения инспекцией госстройнадзора повторной итоговой проверки дома было выдано заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. 31 января многоквартирный жилой дом ввели в эксплуатацию.

-В настоящее время осуществляется постановка объекта на кадастровый учет, после чего застройщик уведомит участников долевого строительства о дате и времени приема жилых помещений, - добавили в ведомстве. - Планируется, что передача квартир собственникам пройдет на начале марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU