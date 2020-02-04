2020-02-04T12:02:53+03:00
Происшествия

Дело о пожаре с тремя погибшими детьми взяла под контроль прокуратура Кузбасса

На месте происшествия побывал гурьевский межрайонный прокурор Игорь Павленко
Яна ПОПОВА
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Дело о пожаре с тремя погибшими детьми взяла под контроль прокуратура Кузбасса. ФОТО: СУ СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу/vk.comДело о пожаре с тремя погибшими детьми взяла под контроль прокуратура Кузбасса. ФОТО: СУ СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу/vk.com
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В ночь на 4 февраля в Кузбассе загорелся частный дом, где погибли женщина и три ребенка. Это дело под свой контроль взял гурьевский межрайонный прокурор Игорь Павленко.

– В настоящее время производится предварительное расследование, оно находится на контроле Гурьеской межрайонной прокуратуры, – рассказали в областном ведомстве.

Отметим, ранее Следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Предварительно установлено, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки. Очаг пожара располагался на кухне. Расследование дела продолжается, на месте работают специалисты.

Напомним, вечером жительница Гурьевска ушла на работу, а двоих детей - 12-летнюю дочь и 11-летнего сына – оставила под присмотром бабушки. Также к ним в гости пришла 11-летняя соседка и осталась ночевать.

А уже ночью жители увидели, что этот частный дом горит. Когда пламя было ликвидировано, пожарные нашли в комнате на своих спальных местах пенсионерку и детей. Все они погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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