Из Кузбасса запустят новый автобусный рейс в Алтайский край

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:21:46+03:00

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С 11 февраля 2020 года откроется новый автобусный маршрут из Кузбасса в Алтайский край. Об этом сообщили в ГУ «Кузбасспассажиравтотранс».

Межрегиональный маршрут «Таштагол – Барнаул» будет функционировать по вторникам, четвергам и воскресеньям. Автобус будет отправляться от Таштагольского вокзала в 18.30 и прибывать в Барнаул в 4.00.

-Стоимость полного билета от начального до конечного пункта - 1040 рублей, - сообщили в учреждении. - Детский билет – 50 процентов от полного билета.

Отметим, что схема движения автобуса предполагает заезд в поселок Шерегеш. Через сайт www.e-traffic.ru, а также из самого Шерегеша можно напрямую приобрести электронный билет на рейсы по маршруту «Таштагол – Барнаул». Название остановок – «Шерегеш СТК (Papa Misha)» и «Шерегеш - магазин «Мария-Ра».

ИСТОЧНИК KP.RU