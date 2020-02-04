Кузбасские врачи вылечили американца от малярии

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:03:56+03:00

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Врачи из Кузбасса вылечили американца Стива Лоусона от тропической малярии. Мужчина поступил в больницу в бессознательном состоянии – он впал в кому.

Случай произошел еще 20 мая 2018 года. Стив приехал в Новокузнецк в гости к друзьям и среди ночи вдруг почувствовал себя плохо. Позже он в бессознательном состоянии был доставлен в реанимацию городской клинической больницы № 29.

– Мы связались с родственниками и выяснили: незадолго до этого он ездил в Нигерию. Сразу появилась мысль, что это какая-то тропическая инфекция. Провели необходимые анализы. Был поставлен диагноз – тропическая малярия, малярийная кома. Для Сибири – это чрезвычайно редкое заболевание, – вспоминает заместитель главного врача по медицинской части НГКБ №29 Наталья Геннадьевна Готлиб.

Двое суток мужчина был на грани жизни и смерти. Врачи боролись за его жизни и победили – через пять дней его состояние уже было стабильное, хотя Стив по-прежнему находился в коме. Позже его транспортировали в парижский госпиталь, специализирующийся на тропических болезнях.

А спустя два года, 3 февраля этого года, он вновь пришел в гости к спасшим его врачам и поблагодарил их за подаренную вторую счастливую жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU