50-летний новокузнечанин встал на пути поезда

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:40:50+03:00

Сейчас мужчина с тяжелыми травмами находится в больнице

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Нетрезвый новокузнечанин оказался на железнодорожных путях как раз в тот момент, когда по ним двигался электропоезд. Избежать столкновения не удалось.

Чрезвычайное происшествие случилось на железнодорожной станции Новокузнецк-Восточный. Здесь утром 4 февраля машинист грузового состава заметил на путях мужчину. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Но остановить состав в считанные секунды не удалось, и поезд наехал на горожанина.

50-летний мужчина серьезно пострадал – получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом ребер с левой стороны.

- По предварительным данным, гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, документов удостоверяющих личность при нем не оказалось, - сообщает пресс-служба УТ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление личности пострадавшего и всех обстоятельств произошедшего.

К слову, в 2019 году зарегистрирован 21 факт травмирования в результате наезда железнодорожного транспорта. В 12 случаях погибли люди.

ИСТОЧНИК KP.RU