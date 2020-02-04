50-летний новокузнечанин встал на пути поезда
Нетрезвый новокузнечанин оказался на железнодорожных путях как раз в тот момент, когда по ним двигался электропоезд. Избежать столкновения не удалось.
Чрезвычайное происшествие случилось на железнодорожной станции Новокузнецк-Восточный. Здесь утром 4 февраля машинист грузового состава заметил на путях мужчину. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Но остановить состав в считанные секунды не удалось, и поезд наехал на горожанина.
50-летний мужчина серьезно пострадал – получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом ребер с левой стороны.
- По предварительным данным, гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, документов удостоверяющих личность при нем не оказалось, - сообщает пресс-служба УТ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление личности пострадавшего и всех обстоятельств произошедшего.
К слову, в 2019 году зарегистрирован 21 факт травмирования в результате наезда железнодорожного транспорта. В 12 случаях погибли люди.
ИСТОЧНИК KP.RU