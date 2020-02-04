2020-02-04T12:42:19+03:00
Общество

В Кемерове установили 24 новых дорожных знака

Они появились в разных районах города
Яна ПОПОВА
Поделиться:
В Кемерове установили 24 новых дорожных знака. ФОТО: Администрация города КемеровоВ Кемерове установили 24 новых дорожных знака. ФОТО: Администрация города Кемерово
Изменить размер текста:

В Кемерове в разных районах города появилось 24 новых предупреждающих дорожных знака. Дорожники города просят обратитесь водителей внимание на эти изменения.

Новые знаки «Главная дорога», «Уступите дорогу», «Пешеходный переход», «Движение грузовых автомобилей запрещено» дорожники установили на перекрестках улиц Антипова и Жданова. А на улице Сибиряков-Гвардейцев в районе остановки «Пионерский бульвар» поставили знак «Препятствие».

Также знаки «Пешеходный переход» появился на перекрестке улиц Алтайской и Челябинской, а на улице Красной, в районе дома № 1 – регулировщики дорожного движения «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор» и «Направление действия».

Кроме того, специалисты по благоустройству восстановили кабели, кнопки, заменили матрицы, поправили и развернули 43 электронных регулировщика, очистили 97 светофорных стоек от объявлений.

Отметим, обо всех неисправных знаков, светофоров и дорожных разметок можно сообщить по телефону горячей линии МБУ «Кемеровские автодороги» (384-2): 67-00-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новокузнечанин прыгнул с 15-метровой высоты и раздробил пятки
В Кемерове установили 24 новых дорожных знака
50-летний новокузнечанин встал на пути поезда
Кузбасские врачи вылечили американца от малярии
Из Кузбасса запустят новый автобусный рейс в Алтайский край
Дело о пожаре с тремя погибшими детьми взяла под контроль прокуратура Кузбасса
В Кемерове ввели в эксплуатацию один из долгостроев
В Кузбассе завоют сирены
Чартерные рейсы между Китаем и Кузбассом приостановят
Топ-менеджер кузбасской угольной компании стал обладателем премии «Серебряный Лучник» – Сибирь
Обучающимся в Кузбассе студентам из Китая продлили каникулы до весны
В Кузбассе почти 20 человек тушили пожар в частном доме и гараже
Здание кузбасского завода с рухнувшей крышей демонтируют
Угольщики получили от правительства Кузбасса 220 гектаров сельхозземель
Жилую нору обнаружили в кемеровском продуктовом магазине
Фура сбила пенсионерку на тротуаре в Новокузнецке
Мужчина с костылем отобрал у кузбассовца фрукты, шоколад и спиртное
Четыре кузбасских города участвуют во Всероссийском конкурсе