В Кемерове установили 24 новых дорожных знака

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:42:19+03:00

Они появились в разных районах города

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В Кемерове в разных районах города появилось 24 новых предупреждающих дорожных знака. Дорожники города просят обратитесь водителей внимание на эти изменения.

Новые знаки «Главная дорога», «Уступите дорогу», «Пешеходный переход», «Движение грузовых автомобилей запрещено» дорожники установили на перекрестках улиц Антипова и Жданова. А на улице Сибиряков-Гвардейцев в районе остановки «Пионерский бульвар» поставили знак «Препятствие».

Также знаки «Пешеходный переход» появился на перекрестке улиц Алтайской и Челябинской, а на улице Красной, в районе дома № 1 – регулировщики дорожного движения «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор» и «Направление действия».

Кроме того, специалисты по благоустройству восстановили кабели, кнопки, заменили матрицы, поправили и развернули 43 электронных регулировщика, очистили 97 светофорных стоек от объявлений.

Отметим, обо всех неисправных знаков, светофоров и дорожных разметок можно сообщить по телефону горячей линии МБУ «Кемеровские автодороги» (384-2): 67-00-00.

ИСТОЧНИК KP.RU