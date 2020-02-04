2020-02-04T13:09:37+03:00
Происшествия

Новокузнечанин прыгнул с 15-метровой высоты и раздробил пятки

Экстремальное увлечение привело мужчину на больничную койку
Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнечанин прыгнул с 15-метровой высоты и раздробил пятки. ФОТО: vk.com, "Земля прыжков"Новокузнечанин прыгнул с 15-метровой высоты и раздробил пятки. ФОТО: vk.com, "Земля прыжков"
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Серьезной травмой закончились прыжки с высоты для новокузнецкого экстремала. Мужчина прыгнул без страховки с высоты 15 метров и буквально раздробил пятки.

Новокузнечанин прыгнул с 15-метровой высоты и раздробил пятки.Видео: youtube

ЧП произошло 2 февраля, когда 37-летний любитель острых ощущений и основатель новокузнецкой «Земли прыжков» выполнял опасный трюк. Он упал с высоты 15 метров без страховки.

- Сейчас он находится в ГКБ №1 города Новокузнецка в удовлетворительном, но абсолютно лежачем состоянии, - сообщают его единомышленники в группе во «ВКонтакте».

У мужчины раздроблены кости обеих пяток, ему требуется операция. Врачи отмечают, что мужчина не сможет ходить в течение полугода, однако сам он настроен более оптимистично и планирует восстановиться несколько раньше.

К слову, единомышленники экстремала организовали сбор средств, чтобы помочь своему руководителю как можно скорее встать на ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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