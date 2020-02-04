Станислав Черданцев выразил соболезнования родным погибших при пожаре в Гурьевске

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:52:45+03:00

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Глава Гурьевского района Станислав Черданцев высказал соболезнования родным и близким женщина и троих детей.

Напомним, что трагедия произошла в ночь с 3 на 4 февраля. 37-летняя жительница города Гурьевска ушла на работу в ночную смену. Двое ее детей – 12-летняя дочь и 11-летний сын – остались дома под присмотром 69-летней бабушки. Чуть позже к ним в гости пришла 11-летняя соседка и осталась ночевать. Ночью в доме произошел пожар, все погибли.

-Искренние слова соболезнования родным и близким двух девочек и мальчика, а также бабушки, погибшим сегодня ночью при пожаре в Гурьевске. Невосполнимая утрата... Скорбим вместе с вами..., - написал Станислав Черданцев на своей странице в соцсетях.

Он отметил, что предварительной причиной возгорания стало неисправное электрооборудование.

-Оперативно провели комиссию по чрезвычайным ситуациям, объявили в районе «режим повышенной готовности», поручил незамедлительно оказать медицинскую и психологическую помощь членам семей погибших, все расходы, связанные с организацией похорон администрация берет на себя. Также семьям будет оказана материальная помощь, - отметил глава района.

Прощание с погибшими пройдет 6 февраля в Храме святых мучеников Гурия, Самона и Авива в Гурьевске.

ИСТОЧНИК KP.RU