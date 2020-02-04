2020-02-04T14:52:45+03:00
Общество

Станислав Черданцев выразил соболезнования родным погибших при пожаре в Гурьевске

Погибли женщина и трое детей
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Станислав Черданцев выразил соболезнования родным погибших при пожаре в ГурьевскеСтанислав Черданцев выразил соболезнования родным погибших при пожаре в ГурьевскеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Глава Гурьевского района Станислав Черданцев высказал соболезнования родным и близким женщина и троих детей.

Напомним, что трагедия произошла в ночь с 3 на 4 февраля. 37-летняя жительница города Гурьевска ушла на работу в ночную смену. Двое ее детей – 12-летняя дочь и 11-летний сын – остались дома под присмотром 69-летней бабушки. Чуть позже к ним в гости пришла 11-летняя соседка и осталась ночевать. Ночью в доме произошел пожар, все погибли.

-Искренние слова соболезнования родным и близким двух девочек и мальчика, а также бабушки, погибшим сегодня ночью при пожаре в Гурьевске. Невосполнимая утрата... Скорбим вместе с вами..., - написал Станислав Черданцев на своей странице в соцсетях.

Он отметил, что предварительной причиной возгорания стало неисправное электрооборудование.

-Оперативно провели комиссию по чрезвычайным ситуациям, объявили в районе «режим повышенной готовности», поручил незамедлительно оказать медицинскую и психологическую помощь членам семей погибших, все расходы, связанные с организацией похорон администрация берет на себя. Также семьям будет оказана материальная помощь, - отметил глава района.

Прощание с погибшими пройдет 6 февраля в Храме святых мучеников Гурия, Самона и Авива в Гурьевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбассовец спустился в три подвала и лишился свободы
Станислав Черданцев выразил соболезнования родным погибших при пожаре в Гурьевске
Новокузнечанин прыгнул с 15-метровой высоты и раздробил пятки
В Кемерове установили 24 новых дорожных знака
50-летний новокузнечанин встал на пути поезда
Кузбасские врачи вылечили американца от малярии
Из Кузбасса запустят новый автобусный рейс в Алтайский край
Дело о пожаре с тремя погибшими детьми взяла под контроль прокуратура Кузбасса
В Кемерове ввели в эксплуатацию один из долгостроев
В Кузбассе завоют сирены
Чартерные рейсы между Китаем и Кузбассом приостановят
Топ-менеджер кузбасской угольной компании стал обладателем премии «Серебряный Лучник» – Сибирь
Обучающимся в Кузбассе студентам из Китая продлили каникулы до весны
В Кузбассе почти 20 человек тушили пожар в частном доме и гараже
Здание кузбасского завода с рухнувшей крышей демонтируют
Угольщики получили от правительства Кузбасса 220 гектаров сельхозземель
Жилую нору обнаружили в кемеровском продуктовом магазине
Фура сбила пенсионерку на тротуаре в Новокузнецке
Мужчина с костылем отобрал у кузбассовца фрукты, шоколад и спиртное
Четыре кузбасских города участвуют во Всероссийском конкурсе