Кузбассовец спустился в три подвала и лишился свободы

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:08:03+03:00

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"Я тебя установил – я и сниму": видимо, с таким девизом один из жителей Новокузнецка спускался в подвалы многоэтажных домов, чтобы снимать элементы оборудования. За свои шалости он попал на скамью подсудимых.

52-летний житель Новокузнецка трудился подсобным рабочим в одной из управляющих компаний города. Работником он оказался не самым лучшим: в октябре руководство УК уволило его за нарушение трудовой дисциплины. Мужчина же затаил обиду и решил отомстить. Уходя, он незаметно прихватил ключи от нескольких подвалов.

Чуть позже злоумышленник открыл похищенным ключом подвал, скрутил на резервном контуре 12 шаровых кранов и ушел. Когда сотрудники УК запускали отопление в доме, они установили взамен украденных кранов новые, но уже на следующий день жильцы стали звонить в диспетчерскую с жалобой на отсутствие тепла. Сантехники обнаружили, что похищены уже 14 кранов. Причем не в одном доме, а в нескольких! Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей, а жители трех домов остались на некоторое время без отопления.

Злоумышленника, в конце концов, нашли и задержали. Оказалось, что украденные шаровые краны он сдал в пункт приема металлолома за 1200 рублей. Уголовное дело уже направлено в суд, и в скором времени будет рассмотрено. Похититель кранов может лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU