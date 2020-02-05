«Томская писаница» зовет кузбассовцев на гонки на собачьих упряжках

5 Февр. 2020 2020-02-05T05:16:15+03:00

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В заповедном лесу «Томской писаницы» 8 февраля пройдут зрелищные гонки на собачьих упряжках. А самые маленькие гости смогут пройти бесплатный тест-драйв в детской школе каюра.

Совместно с «Кемеровским областным центром детского и юношеского туризма и экскурсий» гости будут путешествовать по «Семи чудесам Кузбасса» и даже создадут их копии из снежных кубов.

В самом центре музея-заповедника в этот день расположится настоящий бивак путешествующих бардов. Здесь можно выпить кружечку ароматного чая, отведать вкусной, горячей каши, поиграть на гитаре и почувствовать лирику походной жизни.

На специально организованной площадке состоится кинопоказ «Золотые места Кузбасса».

Впервые на «Томской Писанице» в день своего отъезда Главный Кузбасский Дед Мороз будет принимать гостей в резиденции под открытым небом.

Ну и, безусловно, порадуют гостей игровая и концертная программа с участием кавер-группы «Коктейль Молотова» и дуэта «Бейлиз», бесплатный мастер-класс и фотозоны.

Начало праздника – в 12.00. Стоимость билетов: детский/льготный - 250 рублей, взрослый – 350 рублей.

И не забывайте, у музея действует замечательная акция «Праздничный автобус». Узнать и о ней, и о предстоящем фестивале все подробности можно по телефону: 8-800-600-9293.

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