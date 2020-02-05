Сергей Цивилев посетил кузбасские колонии

5 Февр. 2020 2020-02-05T03:02:49+03:00

Он поговорил с заключенными и сделал им подарки

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев посетил несколько колоний региона и поговорил с осужденными, а после преподнес им подарки, которые помогут им реабилитироваться и после освобождения найти свою профессию

– Большинство осужденных, в том числе из других регионов, после освобождения остаются жить в Кузбассе. Сейчас им важно оказать помощь в получении профессии, чтобы потом они смогли устроиться на работу. Так им будет проще социализироваться, – объяснил цель визита губернатор.

Так, он вручил ключи от новых тракторов «Кировец» сотрудникам сельско-хозяйственных колоний-поселений. Эта техника должна увеличить количество посевных площадей, а также предоставить рабочие места для осужденных, задействованных на переработке полученного урожая.

А вот в Мариинской воспитательной колонии появилась воркаут-площадка. Как отметил Сергей Цивилев, теперь парни смогут заниматься спортом. Он способствует появлению силы воли и характера.

Также он осмотрел Дом ребенка при исправительной колонии №35. Для них была построена современная детская площадка, где ребятишки смогут проводить время вместе со своими мамами, отбывающими наказание в тюрьме. Сейчас в учреждении находятся 29 малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU