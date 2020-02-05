Опасного рецидивиста случайно задержали на улице Кузбасса

5 Февр. 2020 2020-02-05T04:04:33+03:00

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В Кузбассе сотрудники Росгвардии случайно задержали опасного рецидивиста. Он избил на улице прохожего и попытался скрыться, однако сделать это ему так и не удалось.

Как рассказали в пресс-службе вневедмственной охраны, днем патрулирующий улицы Топков экипаж Росгвардии обратил внимание подозрительного прохожего, прогуливающегося по улице Революции. Мужчина был похож на описание, которое было указано в ориентировке на подозреваемого в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

– Росгвардейцы задержали мужчину для проверки личности. Им оказался ранее судимый за кражу 29-летний местный житель. Бойцы установили, что горожанин находился в оперативном розыске. По предварительной информации, задержанный избил на улице прохожего и скрылся с места происшествия, – рассказали детали произошедшего в пресс-службе вневедомственной охраны Росгвардии по Кемеровской области.

После выяснения этих обстоятельств для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемого правоохранителям. Теперь его судьбу будут решать сотрудники полиции Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU