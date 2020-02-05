В Новокузнецке должника по алиментам помог задержать кассир

5 Февр. 2020 2020-02-05T05:54:22+03:00

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В Новокузнецке приставы разыскали мужчину, которые задолжал алименты на содержание ребенка. Помогла им в этом кассир продуктового магазина.

Новокузнечанин довольно долго скрывался от судебных приставов, и было за что – на содержание ребенка он задолжал более 200 тысяч рублей. При этом попыток выплатить эту сумму не предпринималось – мужчина нигде не был трудоустроен официально.

Найти уклониста тоже оказалось непросто, поскольку регистрация по месту жительства у него отсутствовала. Помог случай. Судебный пристав, направив запрос в контрольно-регистрирующие органы, установил, что алиментщик недавно получил условный срок за нарушение правил дорожного движения. Эта информация помогла установить район проживания мужчины.

После того, как пристав опросил местных жителей, новокузнечанина опознала кассир продуктового магазина. Также женщина сообщила, что каждый день мужчина уезжает на работу с одной и той же остановки.

-На следующий же день должник был задержан судебными приставами и доставлен в ОСП по Центральному району Новокузнецка, с него было отобрано объяснение, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области.

В отношении должника составили административный протокол за неуплату алиментов и передали в уголовно-исполнительную инспекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU