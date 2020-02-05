2020-02-05T06:32:10+03:00
Происшествия

В Новокузнецке пожарные спасли из горящей многоэтажки троих человек

Причиной возгорания могла стать неосторожность при курении
Ирина АВТУШКО
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В Новокузнецке пожарные спасли из горящей многоэтажки троих человек. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской областиВ Новокузнецке пожарные спасли из горящей многоэтажки троих человек. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области
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В Новокузнецке на улице Ленинградской произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме. Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли троих человек.

Сообщение о возгорании поступило от жильцов. На момент прибытия пожарных открытое горение наблюдалось из окна квартиры на втором этаже, в подъезде было плотное задымление.

Еще до прибытия огнеборцев из дома самостоятельно вышли 20 человек, а троим жильцам понадобилась помощь пожарных. По лесничным маршам с помощью специальных спасательных устройств они помогли выйти двум жильцам, еще одного человека эвакуировали из квартиры на первом этаже.

-Одновременно с действиями по спасению был обнаружен и ликвидирован источник возгорания. В результате пожара обгорела мебель, бытовая техника, вещи, оконный блок в квартире на втором этаже. Общая площадь пожара - 26 квадратных метров. В ликвидации были задействованы пять единиц техники и 27 человек, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Предположительно, причиной пожара стала неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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