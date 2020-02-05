2020-02-05T07:12:00+03:00
Общество

В кемеровском Сосновом бору временно запретят парковку и движение транспорта

Это связано с проведением гонки «Лыжня России-2020»
Ирина АВТУШКО
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В кемеровском Сосновом бору временно запретят парковку и движение транспорта. Фото: Администрация города КемеровоВ кемеровском Сосновом бору временно запретят парковку и движение транспорта. Фото: Администрация города Кемерово
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В Кемерове 8 февраля пройдет открытая всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2020». В связи с этим рядом с место проведения – Сосновым бором – ограничат движение транспорта и парковку.

По информации Центра организации дорожного движения, запрещающие знаки будут установлены с 9.00 до 15.00 на улице Волкова и 2-м переулке Волкова.

Как рассказали в администрации города, принять участие в гонке могут все желающие. Для этого нужно подать заявку на участие и предоставить комиссии паспорт или свидетельство о рождении, договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, справку о допуске врача (заверенную медицинским учреждением).

Комиссия по допуску работает в Центре подготовки спортивных команд (улица Тухачевского, 19) с 9.30 до 7 февраля. В день проведения соревнования, 8 февраля, комиссия будет работать с 8.30 до 11.00 в спортивной школе олимпийского резерва №3 (улица Волкова, 45).

Сама гонка «Лыжня России-2020» начнется в 11.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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