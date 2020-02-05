Кемеровские врачи неделю боролись за жизнь новорожденного

5 Февр. 2020 2020-02-05T07:58:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных Областной детской клинической больницы поступил недоношенный малыш, который не мог самостоятельно дышать. Врачи семь дней боролись за его жизнь.

Как рассказали в медицинском учреждении, на тот момент был задействован весь арсенал специализированного оборудования, который помог спасти новорожденного ребенка. Малышу не повезло – он родился с тяжелой патологией легких

– Неделю назад к нам поступил недоношенный малыш. У него были большие проблемы с дыхательной системой, плохо работали легкие. После всех процедур состояние малыша стабилизировалось и ему стало лучше. На сегодняшний день он готов к экстубации и переводу на самостоятельное дыхание. Чтобы облегчить самостоятельное дыхание, мы сегодня применили новую неинвазивную технологию – высокочастотную осцилляторную вентиляцию легких, – рассказал о состоянии малыша заведующий отделением, врач анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук, доцент Артем Черных.

Отметим, сейчас ребенок дышит самостоятельно, чувствует себя хорошо и скоро сможет отправиться домой вместе с родителями.

ИСТОЧНИК KP.RU