5 Февр. 2020 2020-02-05T07:58:36+03:00

20 человек эвакуировались из горящего промышленного цеха в Кузбассе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Поздно вечером, 4 февраля, в Топках произошел пожар в отделении подстанции цеха одного из промпредприятий. Из здания экстренно эвакуировались 20 человек.

Сигнал о происшествии поступил на диспетчерский пульт МЧС в 22.25. На место незамедлительно выехало 23 спасателя и шесть единиц техники. С их помощью пожар был локализован в 23.46, а в 00.48 полностью потушен.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области, в результате пожара обгорела ячейка распределительного устройства на площади 30 квадратных метров и 60 погонных метров готового кабеля.

Предварительно, причиной возгорания на подстанции стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU