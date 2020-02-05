2020-02-05T08:56:37+03:00
Общество

В Кузбассе построят новую обогатительную фабрику

Планируется, что объем переработки угля составит 6 миллионов тонн в год
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе построят новую обогатительную фабрикуВ Кузбассе построят новую обогатительную фабрикуФото: Константин НАГОВИЦЫН
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Гославэкспертиза России одобрила проект строительства в Кузбассе новой обогатительной фабрики. Она появится в Прокопьевском районе.

После повторного рассмотрения результатов инженерных изысканий эксперты вынесли решение, что они соответствуют требованиям технических регламентов.

-Данные изыскания выполнялись с целью получения данных о природных условиях и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, материалов, необходимых для обоснования конструктивных и объемно-планировочных решений в отношении сооружений, которые будут построены на территории обогатительной фабрики «Талдинская», - говорится на сайте ведомства.

Обогатительная фабрика будет построена в Прокопьевском районе на левом берегу реки Томь, в 700 метрах от железнодорожной станции «Талдинская». Здесь будут принимать и обогащать рядовые угли, а также отгружать угольный концентрат. Ожидаемый объем переработки – 6 миллионов тонн угля в год. Это позволит получать более 4,9 тысяч тонн высококачественного концентрата коксующихся и энергетических марок угля.

Отмечается, что с запуском предприятия в области будут созданы новые рабочие места, а местный бюджет получит дополнительные налоговые отчисления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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