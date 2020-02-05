5 Февр. 2020 2020-02-05T10:00:50+03:00

Бойцы Росгвардии Кузбасса будут бороться с браконьерами. ФОТО: Управление Росгвардии по Кемеровской области

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Бойцы Росгвардии Кузбасса вместе с областным департаментом по охране объектов животного мира борются с браконьерами, орудующими на территории региона.

Как рассказали в Росгвардии по Кемеровской области, управление подписало соглашение о сотрудничестве с кузбасским департаментом по охране объектов животного мира. Теперь специалисты вместе будут проводить регулярные антибраконьерские рейды.

– Профилактические мероприятия будут осуществляться по всей территории области. Особое внимание стражи правопорядка уделят соблюдению гражданами требований законодательства в сфере оборота оружия, – рассказали в управлении вневедомственной охраны.

Отметим, нарушителям правил охоты грозит административное наказание, а также изъятие оружия, при помощи которого осуществлялась незаконная охота. Кроме того, браконьеры могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье «Незаконная охота». Наказание за нарушение достаточно суровое – два года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU