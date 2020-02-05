В Ленинске-Кузнецком грузовой поезд сбил легковой автомобиль
Во вторник, 4 февраля в Ленинске-Кузнецком грузовой поезд сбил легковой автомобиль. Водитель выехал на пути на запрещающий сигнал светофора.
Инцидент произошел в 11.21 на переезде между станциями Красноярка и Индустрия. Здесь водитель выехал на пути прямо перед приближающимся поездом.
-Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, - рассказали в пресс-службе Кузбасского региона Западно-Сибирской железной дороги.
В результате столкновения водитель легковушки получил тяжелые травмы, сейчас он находится в больнице.
Инцидент не повлиял на график движения поездов. Работники железно дороги призывают водителей быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU