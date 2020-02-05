2020-02-05T09:34:23+03:00
Происшествия

В Ленинске-Кузнецком грузовой поезд сбил легковой автомобиль

Водитель в тяжелом состоянии находится в больнице
Ирина АВТУШКО
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В Ленинске-Кузнецком грузовой поезд сбил легковой автомобиль. Фото: "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"/ vk.comВ Ленинске-Кузнецком грузовой поезд сбил легковой автомобиль. Фото: "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"/ vk.com
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Во вторник, 4 февраля в Ленинске-Кузнецком грузовой поезд сбил легковой автомобиль. Водитель выехал на пути на запрещающий сигнал светофора.

Инцидент произошел в 11.21 на переезде между станциями Красноярка и Индустрия. Здесь водитель выехал на пути прямо перед приближающимся поездом.

-Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, - рассказали в пресс-службе Кузбасского региона Западно-Сибирской железной дороги.

В результате столкновения водитель легковушки получил тяжелые травмы, сейчас он находится в больнице.

Инцидент не повлиял на график движения поездов. Работники железно дороги призывают водителей быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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