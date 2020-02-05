2020-02-05T09:40:24+03:00
Происшествия

Стало известно о состоянии отравившихся кузбасских подростков

Их госпитализировали неделю назад
Яна ПОПОВА
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Стало известно о состоянии отравившихся кузбасских подростковСтало известно о состоянии отравившихся кузбасских подростковФото: Олег УКЛАДОВ
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Кузбасские медики до сих борются за жизнь двух кузбасских подростков, которые неделю назад отправились неизвестными препаратами. Специалисты рассказали, в каком состоянии находятся дети.

Сейчас подростки – 14-летняя девочка и 15-летний мальчик – находятся в Областном клиническом центре охраны здоровья шахтеров Ленинска-Кузнецкого. За ними по-прежнему пристально наблюдают специалисты.

– Состояние подростков улучшилось, есть небольшая положительная динамика. Врачи наблюдают за пациентами и дают благоприятные прогнозы, – отметили в Кемеровском областном центре медицины катастроф.

Напомним, случай произошел на мосту на улице Кирова в Ленинске-Кузнецком. Подростков в бессознательном состоянии обнаружили прохожие. Специально для постановки диагноза в город отправились кемеровский медицинский персонал. Врачи диагностировали у детей тяжелое отравление медицинскими препаратами.

Также этим случаем заинтересовались правоохранители. Это дело под свой контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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