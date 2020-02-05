2020-02-05T10:06:08+03:00
Общество

В Кузбассе сироты получили квартиры

Все помещения выполнены с отделкой «под ключ»
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе сироты получили квартиры. ФОТО: Сергей Цивилев/vk.comВ Кузбассе сироты получили квартиры. ФОТО: Сергей Цивилев/vk.com
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В Кузбассе дети-сироты и те, кто остался без попечения родителей, заселились в новые квартиры. Для них был построен трехэтажный 33-квартирный дом в Мариинске.

Об этом на своей странице в социальной сети рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он отметил, что дом возведен по современным технологиям, а все квартиры выполнены с отделкой «под ключ».

Также в каждой квартире установлены пластиковые окна, металлические входные двери, электрические печи и сантехника, а во дворе дома обустроена детская площадка. Совсем рядом с новостроем есть автобусная остановка, центральная больница и детский сад.

– Мы будем и дальше поддерживать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – пообещал губернатор.

Отметим, только в течение прошлого года 1,5 тысячи воспитанников детских домов получили свое жилье. А в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» ежегодно увеличивается объем строительства. Так, в планах в текущем году ввести в строй 805 тысяч квадратных метров благоустроенного современного жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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