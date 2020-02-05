2020-02-05T10:46:26+03:00
Общество

В Кузбассе создадут госучреждение для мировых судей

Оно будет заниматься хозяйственным и материально–техническим обеспечением
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе создадут госучреждение для мировых судейВ Кузбассе создадут госучреждение для мировых судейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Кузбассе создадут Центр хозяйственного и материально-технического обеспечения мировых судей. Распоряжение вступило в силу уже 3 февраля.

В документах указано, что госучреждение будет отвечать за материально-техническое, хозяйственное и организационное обеспечение деятельности мировых судей. Например, в его обязанности будет входить работа с кадрами, финансами, материально-технической и информационной базами.

– Создать государственное казенное учреждение «Центр хозяйственного и материально–технического обеспечения мировых судей в Кузбассе» с предельной штатной численностью 224 единицы. Функции и полномочия учредителя возложить на управление по обеспечению деятельности мировых судей в Кемеровской области, – говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства Кузбасса.

Отметим, вскоре будет разработан устав учреждения и утвержден список сотрудников. Контролировать создание госучреждения будет замгубернатора по вопросам безопасности и правопорядка Валерия Догадова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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