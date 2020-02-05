Кузбасс пошел в число лидеров по строительству жилья в Сибири

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:53:26+03:00

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Эксперты Росстата опубликовали данные о строительстве жилья в 2019 году. Согласно этой информации, Кузбасс стал одним из лидеров рынка в Сибири.

По данным статистов, в прошлом году в Кузбассе было введено 765,4 тысячи квадратных метров жилья. Это на 19,2 процента больше, чем в 2018 году. С такими показателями регион занял четвертую строчку среди субъектов Сибирского Федерального округа.

Лидером же по Сибири стала Новосибирская область. Здесь построено более 1,75 миллиона квадратных метров жилья. На втором месте расположился Красноярский край – более 1,19 миллиона квадратных метров, на третьем месте – Иркутская область, где в прошлом году было введено в строй 977,3 тысячи квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU