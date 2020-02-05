2020-02-05T10:53:26+03:00
Общество

Кузбасс пошел в число лидеров по строительству жилья в Сибири

Данные опубликовал Росстат
Ирина АВТУШКО
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Кузбасс пошел в число лидеров по строительству жилья в СибириКузбасс пошел в число лидеров по строительству жилья в СибириФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Эксперты Росстата опубликовали данные о строительстве жилья в 2019 году. Согласно этой информации, Кузбасс стал одним из лидеров рынка в Сибири.

По данным статистов, в прошлом году в Кузбассе было введено 765,4 тысячи квадратных метров жилья. Это на 19,2 процента больше, чем в 2018 году. С такими показателями регион занял четвертую строчку среди субъектов Сибирского Федерального округа.

Лидером же по Сибири стала Новосибирская область. Здесь построено более 1,75 миллиона квадратных метров жилья. На втором месте расположился Красноярский край – более 1,19 миллиона квадратных метров, на третьем месте – Иркутская область, где в прошлом году было введено в строй 977,3 тысячи квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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