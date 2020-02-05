5 Февр. 2020 2020-02-05T11:21:50+03:00

В Кемерове легковушка вылетела на обочину на оживленном перекрестке. Фото: Евдокия КУКУШКИНА

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В Кемерове днем в среду, 5 февраля, на оживленном перекрестке произошла авария с участием легковушки. Об это в редакцию сообщила одна из очевидиц произошедшего, прислав фотографии.

Инцидент произошел в Центральном районе на пересечении проспекта Ленина с улицей 9 января. Здесь столкнулись два автомобиля. После этого одна из легковушек вылетело на обочину, где боковой частью ударилась об опору освещения, вторая осталась стоять посреди проезжей части. Впрочем, судя по внешнему виду, серьезные повреждений транспортные средства не получили.

-За водителей ручаться не могу, но пострадавших пешеходов вроде заметно не было, - сообщил горожанка.

Сейчас на месте аварии работают оперативные службы, подробности произошедшего и степень вины каждого участника инцидента устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU