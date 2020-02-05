В Кузбассе женщина сломала соседке палец за закрытое в подъезде окно
Конфликт между теми, кому «душно», и теми, кому «дует», вышел за рамки транспорта. В Новокузнецке из-за температуры в подъезде подрались две соседки.
К полицейским обратилась 40-летняя жительница одной из многоэтажек и пожаловалась на то, что соседка сломала ей палец.
Как было установлено правоохранителями, две женщины вступили в конфликт из-за окна в подъезде. В течение дня проживавшая в доме 55-летняя женщина постоянно открывала окно для проветривания помещения, а пострадавшая закрывала, объясняя это тем, что в квартире образуется сквозняк.
-В какой-то момент горожанки встретились у окна, между ними произошла ссора, в результате которой 55-летняя местная жительница травмировала оппонентку. Теперь потерпевшая проходит амбулаторное лечение, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.
Сейчас в отношении старшей женщины возбуждено уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Ей грозит до трех лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU