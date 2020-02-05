5 Февр. 2020 2020-02-05T12:29:39+03:00

В Кузбассе женщина сломала соседке палец за закрытое в подъезде окно Фото: Иван МАКЕЕВ

У них были разные мнения насчет комфортной температуры

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Конфликт между теми, кому «душно», и теми, кому «дует», вышел за рамки транспорта. В Новокузнецке из-за температуры в подъезде подрались две соседки.

К полицейским обратилась 40-летняя жительница одной из многоэтажек и пожаловалась на то, что соседка сломала ей палец.

Как было установлено правоохранителями, две женщины вступили в конфликт из-за окна в подъезде. В течение дня проживавшая в доме 55-летняя женщина постоянно открывала окно для проветривания помещения, а пострадавшая закрывала, объясняя это тем, что в квартире образуется сквозняк.

-В какой-то момент горожанки встретились у окна, между ними произошла ссора, в результате которой 55-летняя местная жительница травмировала оппонентку. Теперь потерпевшая проходит амбулаторное лечение, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сейчас в отношении старшей женщины возбуждено уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Ей грозит до трех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU