В Кузбассе продолжается прием заявок на премию «Авант-ПЕРСОНА-2020»

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:55:40+03:00

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В Кузбассе формируется список номинантов на премию «Авант-ПЕРСОНА-2020». Ее цель – представить компании и управленцев, которые успешно реализуют интересные бизнес-проекты и общественно полезные инициативы, которые пропагандируют цивилизованный и грамотный подход к ведению бизнеса.

Список номинантов составляется после заполнения формы анкеты на сайте www.avant-partner.ru, а также по результатам экспертного опроса и опроса читателей и партнеров Группы изданий «Авант».

В этом году один из банков учредил специальные номинации для компаний и предпринимателей, работающих агропромышленном комплексе. В них выбирать победителей будет экспертная комиссия, в состав которой вошли представители областных властей, инфраструктуры поддержки предпринимательства, руководители аграрных хозяйств, предприниматели, фермеры. Возглавляет экспертную комиссию заместитель губернатора Кузбасса по агропромышленному комплексу Алексей Харитонов.

На очередном заседании экспертной комиссии по АПК были определены критерии выбора номинантов, а до 7 февраля будет сформирован список для заочного голосования экспертов по результатам которого будет составлен шорт-лист уже для окончательного выбора лауреатов и победителей.

Открытый прием заявок претендентов на номинации «Авант-ПЕРСОНА» закончится 25 февраля.

Награждение лауреатов и победителей пройдет на ежегодном торжественном приеме, посвященном Дню рождению «Аванта» 25 марта в Кузбасском технопарке в Кемерове.

Приглашаем к участию представителей бизнеса, как в качестве номинантов, так и в качестве Партнеров! Подать заявки можно на номинацию и ознакомиться с условиями партнерства можно на странице премии «Авант-ПЕРСОНА 2020» http://avant-partner.ru/avant_persona_2020.html. также можно задать все интересующие вопросы по телефону: 8 (384-2) 585-616 либо по почте editor@avant-partner.ru.