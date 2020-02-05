5 Февр. 2020 2020-02-05T13:41:16+03:00

В Кузбассе дети восьми месяцев и полутора лет жили в неотапливаемом доме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Прокопьевске двое маленьких детей – восьми месяцев и полутора лет – по вине родителей находились в холодном доме. Во время патронажа это обнаружили медики.

Об увиденном сотрудники детской поликлиники сразу же сообщили в полицию. При проверке было установлено, что две девочки находятся в опасных для жизни и здоровья условиях. В частном доме, в котором есть печное отопление, было грязно и холодно, уголь и дрова отсутствовали. У самих малышей обнаружили признаки острой респираторной инфекции. Кроме того, младшему ребенку, вопреки рекомендациям врачей, родители не покупали питание и витамины, соответствующие возрасту.

После проверки правоохранители приняли решение изъять детей из семьи. Сейчас обе малышки находятся в больнице.

За неисполнение своих обязанностей родителям придется заплатить штраф в 500 рублей.

-У супругов есть три месяца на то, чтобы навести порядок в доме и создать условия, приемлемые для проживания малолетних детей, - добавили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Собранные материалы направлены на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

ИСТОЧНИК KP.RU