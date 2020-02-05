ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей об опасности
Госавтоинспекция Кузбасса предупреждает водителей об опасности на дорогах. Это связано с изменением погоды в четверг, 6 февраля.
В ведомстве уточнили, что в регион придет потепление до +3 градусов, которое сменит ночные морозы. Также пройдет небольшой, местами мокрый снег. Все это приведет к гололедице на дорогах.
-Сотрудники Госавтоинспекции призывают участников движения быть более внимательными и осторожными на дороге. Водителям следует учитывать погодные и дорожные условия при выборе скоростного режима движения, безопасного бокового интервала и дистанции до впереди идущих транспортных средств, - отметили в областной ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU