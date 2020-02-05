5 Февр. 2020 2020-02-05T14:48:42+03:00

В Киселевске пенсионер обнаружил в гараже шахтовые электродетонаторы. Фото: Управление Росгвардии по Кемеровской области

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В Киселевске саперы Росгвардии уничтожили электродетонаторы. Их правоохранителям передал местный пенсионер.

В инженерно-техническое подразделение новокузнецкого ОМОН Росгвардии поступила информация, что в Киселевске 68-летний местный житель выдал правоохранителям предметы, похожие на электродетонаторы. Их он обнаружил в гараже покойного родственника.

Взрывотехники незамедлительно приехали в город, чтобы проверить информацию. И действительно, найденными предметами оказались 12 шахтных электродетонаторов

-Бойцы вывезли находку на безопасный участок, где уничтожили ее с помощью накладного заряда, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по кемеровской области. - В настоящий момент решается вопрос о выплате пенсионеру денежного вознаграждения в размере 6 000 рублей.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо сразу же сообщать в полицию, ни в коем случае не переносить и не перевозить их самостоятельно. Неосторожное обращение с такими находками может привести к взрыву.

ИСТОЧНИК KP.RU