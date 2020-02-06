2020-02-06T03:06:01+03:00
Общество

В Прокопьевске началась реконструкция рухнувшей кровли вагоносборочного цеха

Об этом сообщили городские власти
Ирина АВТУШКО
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В Прокопьевске началась реконструкция рухнувшей кровли вагоносборочного цеха. Фото: Администрация ПрокопьевскаВ Прокопьевске началась реконструкция рухнувшей кровли вагоносборочного цеха. Фото: Администрация Прокопьевска
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Началась реконструкция кровли вагоноремонтного цеха предприятия «Новотранс» в Прокопьевске, у которого 24 января частично обрушилась кровля. Работы по демонтажу проводятся по установленному графику, сообщают городские власти.

В администрации города отметили, что в феврале предприятие планирует выпустить не менее 600 отремонтированных вагонов, так что ЧП его работу не парализовало. В день здесь продолжают выпускать по 15 вагонов, а подвижной состав клиентов проходит обслуживание и ремонт в полном объеме.

Параллельно здесь строят вторую очередь предприятия, где до завершения реконструкции и будут проводиться вагоносборочные работы. При этом, пока очередь не запущена, часть плановых ремонтов все же отдали Бийскому вагоноремонтному предприятию «Новотранс» в Алтайском крае, куда также на добровольной основе командированы 40 сотрудников.

-Недавнее происшествие в вагоносборочном цехе КВРП не нарушило производственный процесс. Предприятие работает, все сотрудники получают заработную плату в полном объеме. Сотруднице подрядной организации, которая получила легкие травмы, выплачена материальная компенсация, - сообщил президент Группы компаний «Новотранс» Константин Гончаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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