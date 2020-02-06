Беременная жительница Прокопьевска прятала героин в нижнем белье
В Прокопьевске завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летней горожанки. Беременная женщина распространяла наркотики и прятала их в нижнем белье.
Информацию о преступлении сотрудники полиции получили в ноябре 2019 года. Согласно полученным данным, женщина, ждущая ребенка, раскидывала по городу так называемые «закладки».
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий прокопчанку поймали с поличным. В присутствии понятых она достала из нижнего белья сверток с порошкообразным веществом кремового цвета. Экспертиза показала, что это был героин общей массой 40 граммов, что считается крупным размером. Против женщины возбудили уголовное дело, а на время следствия заключили под стражу.
-В настоящее время материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Санкции статьи обвинения предусматривают качестве максимального наказания 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU