В Белове работница киоска продала алкоголь 13-летнему мальчику

6 Февр. 2020 2020-02-06T05:06:01+03:00

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Работница одного из торговых павильонов в Белове будет отвечать перед законом за продажу спиртного подростку. У того она даже не потрудилась попросить паспорт.

Полицейские узнали об инциденте от работников больницы, которые рассказали о нетрезвом 13-летнем подростке. При проверке инспекторы ПДН узнали, что школьник совершенно свободно купил алкогольный коктейль. Возраст покупателя продавцов не заинтересовал.

В отношении работниц торговой точки правоохранители составили административные протоколы. Штраф за продажу такой продукции предполагает штраф до 50 тысяч рублей. Также с продавцами провели профилактическую беседу, в ходе которой рассказали, что за повторное нарушение грядет уже и уголовная ответственность.

Не ушли от штрафов и родители мальчика. За неисполнение обязанностей по воспитанию сына каждому назначено по 500 рублей штрафа.

-С начала текущего года сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Беловский» выявлено и пресечено четыре факта продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, - отметили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU