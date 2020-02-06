15 пожарных тушили здание производственного цеха в Кузбассе

6 Февр. 2020 2020-02-06T05:54:57+03:00

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Минувшей ночью сотрудники МЧС выезжали на пожар в производственном цехе в городе Топки. Чтобы справиться с огнем, им потребовалось более получаса.

Сигнал о том, что в городе Топки на одном из предприятий горит производственный цех, поступил на пульт диспетчера в 03.17. на место чрезвычайного происшествия тут же выдвинулись 15 человек и пять единиц техники. Когда первое подразделение прибыло, из печи наблюдалось открытое пламя. Полностью ликвидировать пожар удалось лишь в 03.49.

- В результате пожара сгорел уплотнитель в двух печах. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – По предварительным данным причиной пожара могло стать нарушение технологического регламента процесса производства.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства и точную причину пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU