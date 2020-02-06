6 Февр. 2020 2020-02-06T07:18:58+03:00

В одной из кузбасских больниц пациентам запретили видеться с родственниками Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В течение некоторого времени в Кемеровском областном онкологическом диспансере будут запрещены свидания пациентов с родными и близкими. Здесь объявлен карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Сообщение о том, что в онкодиспансере временно запрещены посещения больных, появилось на странице медицинского учреждения в социальных сетях. Более того, и сами пациенты не могут временно покидать отделение.

- На время карантина запрещаются свидания больных с родственниками. Пациентам запрещается покидать отделения, за исключением проведения лечения или обследования, - говорится в сообщении.

К слову, сейчас эпидпорог в регионе уже превысил 17,8 процента, а в некоторых школах приостановлены занятия из-за большого количества заболевших. Однако большинство учебных заведений работает в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU